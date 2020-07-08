На портале рейтинговой оценки зарегистрировано около 12,5 тыс. организаций и более 18 тыс. пользователей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, портал является инструментом, предоставляющим гражданам возможность дать оценку, а также, оставив комментарий, выразить свое мнение относительно эффективности деятельности государственных органов и организаций.

Оценка происходит по 5-балльной шкале по следующим критериям: простота и понятность процесса получения услуги; доступность информации о порядке получения услуги; соблюдение установленного срока предоставления услуги; вежливость и доброжелательность сотрудников.

Такой механизм обратной связи государства и общества ставит своей целью повышение эффективности работы с гражданами, качества обеспечения жизнедеятельности населения и открытости государственных органов и организаций.

Портал рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры, разработан по заказу Министерства связи и информатизации.

В настоящее время портал рейтинговой оценки постоянно функционирует и доступен в интернете по адресу качество-услуг.бел, для удобства использования данного портала гражданами создана и работает его мобильная версия.