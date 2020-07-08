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ЭКОНОМИКА РБ
У ПАРКА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 9 ИЮЛЯ ОТКРОЕТСЯ МАГАЗИН «САНТА»
16:49 08.07.2020
Супермаркет «Санта» откроется 9 июля рядом со станцией метро «Парк Челюскинцев» (улица Толбухина, 4).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве PR Vision, в магазине, открытие которого запланировано в 14 часов, предложат большой выбор свежих продуктов и готовых блюд на вынос. На полках соберут более 8000 наименований товаров – от мяса и рыбы до фруктов и овощей.
Из фишек – популярный в Европе формат Food-to-Go. На месте будут готовить наггетсы, сэндвичи, суши, драники с ветчиной и сырные палочки. Также можно будет заказать буррито или итальянскую пиццу, которую испекут на тонком тесте и с хрустящим бортиком за 5,98 рубля.
Первым покупателям раздадут 300 пачек бесплатного мороженого.
Брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает таких крупных производителей, как «Санта Бремор» и «Савушкин продукт». Торговая сеть насчитывает свыше 150 розничных магазинов, а общее число работников превышает 7000 человек.
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