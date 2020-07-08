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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КОДОВ МАРКИРОВКИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗЦА
16:22 08.07.2020
С 1 июля 2020 года для белорусских субъектов хозяйствования, осуществляющих экспорт на территорию Российской Федерации товаров легкой промышленности, духов, туалетной воды, фотокамер, фотовспышек, ламп-вспышек, а также шин и покрышек пневматических резиновых новых, реализована возможность получения кодов маркировки средствами идентификации российского образца.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, для получения кодов маркировки необходимо: достичь договоренности с российским контрагентом (покупателем) о поставке промаркированных товаров; обратиться к национальному оператору системы маркировки РУП «Издательство «Белбланкавыд» для заключения договора; зарегистрироваться в АИС «Электронный знак»; получить GTIN на маркируемые товары (в случае его отсутствия); описать маркируемые товары в межведомственной распределенной информационной системе «Банк данных электронных паспортов товаров» (в случае если ранее такие товары не были описаны); заказать коды маркировки; промаркировать товары; передать в АИС «Электронный знак» информацию об отгрузке товаров в Российскую Федерацию.
Контакты Оператора и пошаговые инструкции по получению кодов маркировки российского образца и внесению соответствующей информации в АИС «Электронный знак» размещены на сайте РУП «Издательство «Белбланкавыд».
Информация о порядке получения GTIN и описании маркируемых товаров в межведомственной распределенной информационной системе «Банк данных электронных паспортов товаров» размещена на сайте госпредприятия «Центр Систем Идентификации».
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