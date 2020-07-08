ЭКОНОМИКА РБ

МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АНТИМОНОПОЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ

15:58 08.07.2020 Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по заявлению СП ОАО «СПАРТАК» проводит расследование о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «Юниаква». Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, по мнению заявителя, наборы конфет ILPASSO производства ООО «Юниаква» похожи на наборы конфет IMPRESSO гомельского производителя, что является недобросовестной конкуренцией. В рамках антимонопольного расследования МАРТ изучает мнение и потребителей. В этой связи граждане приглашаются принять участие в онлайн-опросе.