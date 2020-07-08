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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АНТИМОНОПОЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ
15:58 08.07.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по заявлению СП ОАО «СПАРТАК» проводит расследование о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «Юниаква».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, по мнению заявителя, наборы конфет ILPASSO производства ООО «Юниаква» похожи на наборы конфет IMPRESSO гомельского производителя, что является недобросовестной конкуренцией.
В рамках антимонопольного расследования МАРТ изучает мнение и потребителей.
В этой связи граждане приглашаются принять участие в онлайн-опросе.
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