Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июля 2020 года выросло до 64,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 8 июля зарегистрированы 64 тыс. 224 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 52 тыс. 854 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 443 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 221 человек, число смертей от COVID-19 - на 7.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 87 тыс. 245 тестов.