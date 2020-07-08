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ЭКОНОМИКА РБ
В КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» 15 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
15:17 08.07.2020
15 июля 2020 г. в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» пройдет День электротранспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, на территории парка будет работать демонстрационная площадка, где можно будет ознакомиться с последними новинками электротранспортной техники.
«Мероприятие направлено на популяризацию электротранспорта как перспективного, экологически чистого вида транспорта. Запуск БелАЭС создаст новые возможности для развития отрасли», - прокомментировали в министерстве.
Организаторами выступают Министерство энергетики Беларуси и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».
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