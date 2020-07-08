15 июля 2020 г. в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» пройдет День электротранспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, на территории парка будет работать демонстрационная площадка, где можно будет ознакомиться с последними новинками электротранспортной техники.

«Мероприятие направлено на популяризацию электротранспорта как перспективного, экологически чистого вида транспорта. Запуск БелАЭС создаст новые возможности для развития отрасли», - прокомментировали в министерстве.

Организаторами выступают Министерство энергетики Беларуси и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».