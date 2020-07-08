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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЧАСТНЫЙ МЕДЦЕНТР ОТКРЫЛСЯ В НОВОПОЛОЦКЕ


14:56 08.07.2020

Первый многофункциональный частный медцентр Verba открылся в Новополоцке.

В городе с населением более 100 тыс. человек впервые станут доступны серьезные косметологические процедуры. Ранее для этого местным жителям приходилось ездить в Витебск или Минск. Также новый медицинский центр Verba предложит услуги по направлениям дерматологии, УЗИ-диагностики, гинекологии и физиотерапии.

«Мы видим, что спрос на такие услуги в Новополоцке и соседнем Полоцке очень высок, а вот предложение значительно отстает. Есть отдельные кабинеты, специализирующиеся, например, на гинекологии. Однако и они не проводят самые современные процедуры», - сказала директор нового центра Светлана Городович.

В пример она привела абсолютно новую услугу – интимное омоложение. Такого в Новополоцке действительно пока не предлагает никто. Новейший лазерный аппарат для данной процедуры появится в клинике со дня на день.

Также впервые в городе, входящем в ТОП-15 по населению в Беларуси, официально появится лазерная эпиляция. Новый медицинский центр является единственным, имеющим лицензию на предоставление такой услуги и оборудование, зарегистрированное в Минздраве.

Со старта в медцентре будет работать 13 медицинских специалистов. В перспективе возможно расширение штата. Но уже сейчас клиника готова принимать в комфортном режиме более 50 клиентов в день и работать без выходных.

Открытие медцентра состоялось 7 июля. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой от масштабного мероприятия отказались - ограничились традиционным перерезанием ленточки. Более того, в ближайшее время Verba будет работать в режиме соблюдения максимального социального дистанцирования и повышенных мер предосторожности. В частности, будут разведены потоки клиентов, а время между приемами врачей увеличат. Также персонал снабжен индивидуальными защитными средствами (маски, перчатки, бахилы) «практически в бесконечном количестве». Наконец, приобретены передвижные рециркуляторы – приборы для обеззараживания среды.

«В чем-то наш центр будет конкурировать с государственными клиниками. В этом нет ничего плохого. По крайней мере, у людей будет возможность выбора. Все-таки мы обеспечиваем немного другой уровень комфорта, чем государственные заведения», - подчеркнула Светлана Городович.

Verba - сеть клиник медицинских и косметологических услуг. Центры сети работают также в Минске и Бресте.
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