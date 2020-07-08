На Оршанском льнокомбинате в рамках 3-го этапа модернизации закончено обновление и расширение швейной фабрики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», проведена масштабная реконструкция производства: построен новый цех, закуплено современное швейное оборудование для пошива женской и мужской одежды.

Теперь на двух участках по пошиву одежды из собственных тканей льнокомбината будет изготавливаться мужская и женская одежда. До модернизации фабрики заказы на изготовление таких изделий размещались на других предприятиях «Беллегпрома».

Решение о реконструкции и расширении производства было принято по результатам маркетинговых исследований: возрастает популярность одежды из натуральных материалов как на внутреннем, так и на внешних рынках, а Оршанский льнокомбинат постоянно развивает и увеличивает собственную товаропроводящую сеть как внутри страны, так и за рубежом.

Обновленная фабрика позволит градообразующему предприятию нарастить объемы выпускаемой продукции, производить товары с высокой добавленной стоимостью, диверсифицировать выпускаемый ассортимент.