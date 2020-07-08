|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ ВВЕЛ В СТРОЙ МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ ШВЕЙНУЮ ФАБРИКУ
14:04 08.07.2020
На Оршанском льнокомбинате в рамках 3-го этапа модернизации закончено обновление и расширение швейной фабрики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», проведена масштабная реконструкция производства: построен новый цех, закуплено современное швейное оборудование для пошива женской и мужской одежды.
Теперь на двух участках по пошиву одежды из собственных тканей льнокомбината будет изготавливаться мужская и женская одежда. До модернизации фабрики заказы на изготовление таких изделий размещались на других предприятиях «Беллегпрома».
Решение о реконструкции и расширении производства было принято по результатам маркетинговых исследований: возрастает популярность одежды из натуральных материалов как на внутреннем, так и на внешних рынках, а Оршанский льнокомбинат постоянно развивает и увеличивает собственную товаропроводящую сеть как внутри страны, так и за рубежом.
Обновленная фабрика позволит градообразующему предприятию нарастить объемы выпускаемой продукции, производить товары с высокой добавленной стоимостью, диверсифицировать выпускаемый ассортимент.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2020
Курсы в банках
на 08.07.2020
Конвертация в банках
на 08.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте