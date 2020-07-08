ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ ИННОВАЦИОННУЮ ТРЕХСЛОЙНУЮ ЗАЩИТНУЮ МАСКУ


13:45 08.07.2020

Ученые БГУ разработали многоразовую трехслойную защитную маску.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, над ее созданием работали сотрудники НИИ физико-химических проблем вуза под руководством заведующего лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки Дмитрия Гриншпана.

Предложенная инновационная продукция БГУ изготавливается только из белорусских материалов. Для внешнего и внутреннего слоев используется не имеющий аналогов в мире новый пленочно-тканевый материал на основе полиэфира. Он не впитывает жидкость и устойчив к жестким обработкам. Данный материал разработан и производится в НИИ физико-химических проблем БГУ. Средний слой одновременно выполняет функции фильтра и сорбента и состоит из углеродного нетканого полотна «Карбопон-Актив», который выпускается на предприятии «СветлогорскХимволокно». За счет действия этого материала предотвращается попадание токсичных веществ в организм человека при дыхании.

Маска также обладает брызгоустойчивостью и воздухопроницаемостью, биосовместима с кожей человека, выдерживает многократную стерилизацию кипячением в воде при температуре 100 °С в присутствии лимонной или уксусной кислот. При этом маска износостойкая и полностью сохраняет свои защитные функции после регенерации. Использовать ее можно в течение длительного времени.

При работе над инновационной альтернативой ученые БГУ ориентировались на решение комплекса задач. Например, сегодня одноразовые маски после использования не собирают и не утилизируют, а выбрасывают вместе с обычным мусором. Вследствие наличия в них вирусов они становятся источником заражения. Поэтому маски, по мнению разработчиков, должны быть не одноразовыми, а многоразовыми, регенерируемыми и стерилизуемыми.

В настоящее время ведутся переговоры с партнерами для организации производства инновационной продукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2020
валюта курс
EUR 2.7572
USD 2.4440
RUB 3.3882
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7547 -0.0025
USD 2.4399 -0.0041
RUB 3.4301 +0.0419
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7450 2.7500
USD 2.4360 2.4400
RUB 3.4020 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 08.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1280
EUR/RUB 80.4000 80.8900
USD/RUB 71.4000 71.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте