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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ НЕДОСТАТКИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ МЕСТНЫХ АВТОДОРОГ


13:23 08.07.2020

По итогам проведенного в октябре 2019 года в Могилевской области сезонного осмотра состояния местных автомобильных дорог выявлено свыше 2 тыс. значительных дефектов по их содержанию, половину из которых составили критические выбоины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, их наибольшее число зафиксировано на асфальтобетонном покрытии на дорогах Могилевского, Кричевского, Белыничского, Глусского и Дрибинского районов.

С учетом важности этого вопроса, в том числе для обеспечения безопасности движения, органы прокуратуры региона проверили выполнение госпрограммы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Беларуси на 2017-2020 годы, в которой предусмотрены мероприятия по их реконструкции, ремонту и содержанию.

Установлено, что КУП «Могилевоблдорстрой» не в полной мере выполнило отдельные доведенные показатели, цель которых – улучшить транспортно-эксплуатационное состояние местных автомобильных дорог и обеспечить безопасные условия для движения транспортных средств.

В частности, за 2017-2019 годы предприятием произведено только 39% запланированных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и реконструкции автомобильных мостов.

На момент прокурорской проверки из-за просчетов в организации работы в 2019 году не завершен капитальный ремонт трех участков дорог общей протяженностью 7,5 км в Кличевском районе, двух участков по 3 км в Чериковском и Горецком районах, а также не выполнена реконструкция участка дороги в 3 км в Круглянском районе.

В ходе выборочного обследования с выездом на место прокуроры установили факты ненадлежащего технического состояния автомобильных дорог в гарантийный период – дефекты асфальтобетонного покрытия после текущего и капитального ремонта в Белыничском, Кличевском, Славгородском и Хотимском районах.

В связи с некачественными работами территориальные прокуратуры вынесли начальникам филиалов КУП «Могилевоблдорстрой» предписания об устранении выявленных дефектов в гарантийный период, требования которых организации дорожного хозяйства исполнили.

Одним из факторов, негативно повлиявшим на темпы реализации программных мероприятий, качество выполнения дорожно-строительных работ, применение при этом новейших технологий, названа изношенность материально-технической базы профильных предприятий.

По результатам проверки прокуратура Могилевской области внесла в Могилевский облисполком представление, в котором потребовала устранить недостатки и упущения в работе при реконструкции, ремонте и содержании местных автомобильных дорог.

Во исполнение акта надзора уже приняты меры по обеспечению ввода в эксплуатацию запланированных объектов автомобильных дорог и мостов, в том числе с учетом незавершенных ремонтных работ в предыдущие периоды. За допущенные нарушения 12 должностных лиц КУП «Могилевоблдорстрой» привлечены к дисциплинарной ответственности.
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