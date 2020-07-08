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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВОД «СТРОЙФАРФОР» ПЕРЕХОДИТ НА ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ


12:52 08.07.2020

Завод «Стройфарфор» (ОАО «Керамин») с 7 июля 2020 года переходит на выпуск продукции в соответствии с требованиями ТУ BY 100297103.015-2020 «Изделия санитарные керамические. Технические условия».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Керамин», заводом «Стройфарфор» изделия санитарные керамические выпускались в соответствии с требованиями межгосударственного ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним», а также ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры» и ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. ОТУ», которые являются устаревшими и не учитывают возросших требований потребителей.

На сегодня заводом «Стройфарфор» выпускается широкий ассортимент продукции, который соответствует современным тенденциям и требованиям европейских норм (EN 31, EN 33, EN 35, EN 80, EN 997). Модели керамических изделий имеют сложную геометрию и клееные детали, обеспечивающие современный вид и оригинальный дизайн. Разработаны бачки смывные, обеспечивающие функциональные свойства унитазов при наполнении бачка менее 6 литров, что соответствует европейским требованиям, но противоречит требованиям ГОСТ 21485-2016 и ГОСТ 15167-93.

В связи с вышеизложенным были разработаны ТУ BY 100297103.015-2020 «Изделия санитарные керамические. Технические условия», соответствующие требованиям современного потребителя.
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