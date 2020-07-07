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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНО И ВОЛКОВЫСКЕ В ПРОДАЖЕ ОБНАРУЖИЛИ РОССИЙСКИЕ ЗЕФИР И КОНФЕТЫ С ВРЕДНЫМ КРАСИТЕЛЕМ


11:35 08.07.2020

Гродненская областная инспекция Госстандарта нашла в продаже российские зефир и сбивные конфеты, в составе которых содержался краситель, отрицательно влияющий на внимание и активность детей.

При этом информации на этикетке, что этот краситель присутствует в продукте, не было.

Как сообщает Гродненская областная инспекция Госстандарта, опасная продукция была обнаружена в продаже в магазинах Гродно и Волковыска. Как показала проверка, для производства зефира бело-розового «Русника» и конфет сбивных «Суфле малиновое глазированное» был использован синтетический краситель понсо 4R (Е124), который не указан в составе этих сладостей.

Пищевые продукты, содержащие в составе краситель понсо 4R (Е124), в обязательном порядке на маркировке должны иметь предупреждающую надпись: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». Предоставление недостоверной информации на маркировке пищевой продукции является нарушением требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», - отметили в областной инспекции Госстандарта.

В итоге партии этих товаров были запрещены к реализации, а также внесены в реестр Госстандарта «Опасная продукция».
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