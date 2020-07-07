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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ПОСТАВИЛ ТРИ НОВЫХ 130-ТОННЫХ САМОСВАЛА В УКРАИНУ


11:24 08.07.2020

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» поставило три новых карьерных самосвала БЕЛАЗ-75131 на Глееватский карьер Центрального горно-обогатительного комбината Группы Метинвест (Кривой Рог, Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в Глееватском карьере работает 33 карьерных самосвала грузоподъемностью 130 тонн. Они обладают комплексом параметров, которые позволяют эффективно перевозить руду в любое время суток и сезон года. Усиленная сварная рама самосвалов имеет высокую прочность, а конструкция рассчитана на большие нагрузки и непростые условия эксплуатации в рудных карьерах.

Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75131 оснащены передовым оборудованием, которое делает работу безопасной и максимально продуктивной. У 130-тонных машин высокая степень автоматизации и передовая электроника: внешнее цифровое табло контроля загрузки, пятикамерная система видеообзора, системы пожаротушения с дистанционным включением, автоматической централизованной смазки, контроля топлива и давления в шинах. Кабины «БЕЛАЗов» – безопасные, с низким уровнем шума и вибрации, оснащены автоматикой и современной системой кондиционирования.

«Современные карьерные машины позволяют эффективнее справляться с производственными задачами и делают работу наших сотрудников комфортнее, – отметил генеральный директор ЦГОКа Дмитрий Шевчик. – ЦГОК продолжает развиваться. Производственная программа 2020 года предусматривает поступление новой крупногабаритной техники».

Центральный ГОК Группы Метинвест входит в пятерку крупнейших производителей железорудного сырья Украины. Специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – железорудного концентрата и окатышей.
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