Центр гибридной хирургии в Минске будет введен в эксплуатацию в 2024 году. об этом сообщил директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек.

«Все меняется в этом мире, как и кардиохирургические подходы. Если раньше это были в основном открытые операции, то сегодня технологии развились настолько, что появляется возможность малыми разрезами или пункциями через иголку провести по сердцу клапан. Строительство центра гибридной хирургии даст такие возможности главному кардиологическому центра страны», - сказал он.

Александр Мрочек также отметил, что этому центру необходимо соответствующие оборудование.

«Сегодня все наши мечты воплощаются в строящемся здании. Операционные будут оснащены оборудованием для визуализации, кто-то в мире ставит для этого компьютерный томограф прямо в операционную, это в основном делают неврологи, кардиологам нужно ангиографическое оборудование. Современные ангиографы обладают функцией компьютерной томографии, то есть дают возможность планировать сразу на месте ход операции и, если в результате тех или иных нюансов, которые могут случиться у хирурга, потребуется - менять свою тактику. Все это - перспектива на многие годы для нашего РНПЦ», - рассказал Александр Мрочек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, в планах у специалистов центра - создание современных лабораторий (функциональных групп) гибридной сердечно-сосудистой хирургии. Речь также идет о поставках специальной материально-технической базы, обучении кадров и т. д.

Помимо этого, будут разработаны и апробированы отечественные современные устройства (стент-графты, клапан-содержащие стенты и др.) на основе технологии гибридной сердечно-сосудистой хирургии. Планируется усовершенствовать и внедрить высокотехнологичные методы лечения сердечно-сосудистой патологии в стране. Функционирование центра позволит существенно снизить смертность пациентов с тяжелой сердечно-сосудистой патологией.