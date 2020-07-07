ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО НАЗНАЧИЛ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ГОМЕЛЬСКОЙ И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТЯХ

10:10 08.07.2020 Александр Лукашенко 7 июля подписал распоряжение о назначении своих уполномоченных представителей в Гомельской и Гродненской областях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, уполномоченным представителем в Гомельской области назначен первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, представителем в Гродненской области - заместитель премьер-министра Александр Субботин. Александр Лукашенко также освободил Леонида Анфимова и Владимира Дворника от выполнения обязанностей уполномоченных его представителей соответственно в Витебской и Могилевской областях.