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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО НАЗНАЧИЛ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ГОМЕЛЬСКОЙ И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТЯХ
10:10 08.07.2020
Александр Лукашенко 7 июля подписал распоряжение о назначении своих уполномоченных представителей в Гомельской и Гродненской областях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, уполномоченным представителем в Гомельской области назначен первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, представителем в Гродненской области - заместитель премьер-министра Александр Субботин.
Александр Лукашенко также освободил Леонида Анфимова и Владимира Дворника от выполнения обязанностей уполномоченных его представителей соответственно в Витебской и Могилевской областях.
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