В Беларуси создана система, обеспечивающая оказание кардиологической помощи населению в соответствии с мировыми стандартами. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после посещения РНПЦ "Кардиология".

"Этот центр - основное научное и практическое медучреждение в области кардиологии, которое занимается наиболее сложными случаями. Сегодня РНПЦ, кардиологические диспансеры, которые есть в областных центрах, кардиологические отделения в районных больницах - это та система, которая обеспечивает оказание необходимой кардиологической помощи по всем современным мировым стандартам как нашему населению, так и иностранным пациентам. По результатам прошлого года центр оказал экспортных услуг на сумму более чем $1,8 млн, это хороший показатель", - отметил вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.

Он добавил, что иностранные пациенты по фамилиям знают белорусских врачей и целенаправленно приезжают к конкретному специалисту.

Игорь Петришенко посетил две рентгеноперационные, в которых сейчас завершается ремонт.

"В этих лабораториях устанавливается новое оборудование и аппаратура, которые позволят расширить возможности медиков и увеличить количество операций. Буквально в августе эти операционные лаборатории будут введены в строй. В центре также строится корпус гибридной хирургии, где будут осуществляться диагностика, проводиться операции с использованием всех инновационных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, их количество не уменьшается, и мы должны адекватно реагировать на складывающуюся обстановку", - рассказал он.

При этом вице-премьер пояснил, что использование современных технологий позволяет проводить операции с наименьшим последствиями для организма, то есть эти оперативные вмешательства менее травматичны для человека, а процесс восстановления проходит быстрее.

Заместитель премьер-министра рассказал, что консультационная система в стране выстроена так, что, например, врач-кардиолог в районном или областном центре не остается один на один с пациентом и его проблемой. Врач может получить консультацию других специалистов дистанционно либо, если это необходимо, кардиобригада может выехать на место и оказать содействие в проведении тех или иных высокотехнологичных операций. Пациента могут также доставить для операции в РНПЦ "Кардиология".

"Мы должны совершенствовать не только кардиологическую службу, но и корректировать систему подготовки специалистов. Эта подготовка должна быть ориентирована на приобретение практических навыков. К тому же мы обеспечены всем необходимым, в том числе и расходными материалами - шунтами, клапанами и другим. Но мы и дальше будем это развивать, чтобы меньше зависеть от импорта и чтобы наши граждане получали квалифицированную и качественную медпомощь", - подчеркнул Игорь Петришенко.