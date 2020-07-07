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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ» ЗАПУСКАЕТ 2 НОВЫЕ ПРОГРАММЫ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ УСЛОВИЯМИ В РАМКАХ КОММЕРЧЕСКОГО ЛИЗИНГА
09:38 08.07.2020
ОАО «Промагролизинг» запускает две новые программы «Полный спектр» и «Эффективность и экономия» с эксклюзивными условиями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, коммерческие автомобили, грузовой транспорт, автобусы, легковые автомобили можно оформить со сниженной дифференцированной ставкой в зависимости от срока лизинга.
В рамках новых лизинговых программ клиенты могут получить финансирование на технику таких производителей, как УАЗ, КАМАЗ, Citroen, Mitsubishi, КАВЗ, ЛиАЗ и ПАЗ. Техника данных производителей успешно функционирует на рынке уже много лет, тем самым заслужив доверие клиентов.
ОАО «Промагролизинг» предоставляет финансирование на срок от 13 до 60 месяцев с оплатой авансового платежа в размере 15%. Лизинговая ставка в зависимости от срока лизинга изменяется от СР НБ РБ сниженной на 1 пп. до СР НБ РБ увеличенной до 2 процентных пунктов.
Лизинговые платежи уплачиваются ежемесячно в белорусских рублях. Выкупная стоимость составляет 1% от стоимости предмета лизинга с учетом НДС.
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