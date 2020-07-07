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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 5 ТЫС. ЮРЛИЦ И ПОЧТИ 16,6 ТЫС. ИП


09:19 08.07.2020

За шесть месяцев 2020 года в Беларуси зарегистрировано 21 723 субъекта хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 5128 юридических лиц и 16 595 индивидуальных предпринимателей.

Так, в Брестской области зарегистрировано 428 юридических лиц и 2087 индивидуальных предпринимателей; в Витебской – 342 юрлица и 1451 ИП; в Гомельской области – 405 юрлиц и 1939 ИП; в Гродненской – 350 юрлиц и 1802 ИП; в Минской области – 902 юрлица и 2868 ИП; в Могилевской – 361 юрлицо и 1693 ИП; в Минске – 2272 юрлица и 4755 ИП.

Национальный банк, министерствафинансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома зарегистрировали 68 юридических лиц.

При этом в отношении 15 341 субъекта хозяйствования (5232 юридических лиц и 10109 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации.
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