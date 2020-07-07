До конца года Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует приступить к разработке новой торговой системы, которая существенно упростит участие в биржевых торгах, в том числе для иностранных компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, ключевыми нововведениями станут модульная архитектура, единый веб-интерфейс и мультиязычность.

По словам первого заместителя председателя правления БУТБ Андрея Новикова, модернизированная торговая система будет не только более гибкой, удобной и масштабируемой, но и позволит расширить географию биржевой торговли.

«Сейчас для участия в биржевых торгах металлопродукцией, лесоматериалами и сельхозтоварами нашим клиентам приходится устанавливать дополнительное программное обеспечение и регулярно обновлять его по мере выхода следующих версий. В новой торговой системе этот недостаток будет устранен. Вместо отдельных программных модулей планируется реализовать единый веб-интерфейс, работающий по принципу «одного окна. То есть для входа в торги будет нужен лишь браузер и доступ в Интернет. При этом взаимодействовать с торговой системой пользователь сможет на своем родном языке – будь то английский, польский, немецкий, китайский или арабский. Ожидаем, что это сделает биржевую площадку более привлекательной для компаний-нерезидентов, которые хотели бы использовать биржевой механизм для работы на белорусском рынке», – сообщил Андрей Новиков.

Создание новой торговой системы предусмотрено стратегией развития БУТБ до 2025 г. и является частью комплекса мероприятий, направленных на дальнейшую автоматизацию биржевых бизнес-процессов и повышение уровня клиентского сервиса.