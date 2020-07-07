|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ПЛАНИРУЕТ РАЗРАБОТАТЬ НОВУЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ
18:00 07.07.2020
До конца года Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует приступить к разработке новой торговой системы, которая существенно упростит участие в биржевых торгах, в том числе для иностранных компаний.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, ключевыми нововведениями станут модульная архитектура, единый веб-интерфейс и мультиязычность.
По словам первого заместителя председателя правления БУТБ Андрея Новикова, модернизированная торговая система будет не только более гибкой, удобной и масштабируемой, но и позволит расширить географию биржевой торговли.
«Сейчас для участия в биржевых торгах металлопродукцией, лесоматериалами и сельхозтоварами нашим клиентам приходится устанавливать дополнительное программное обеспечение и регулярно обновлять его по мере выхода следующих версий. В новой торговой системе этот недостаток будет устранен. Вместо отдельных программных модулей планируется реализовать единый веб-интерфейс, работающий по принципу «одного окна. То есть для входа в торги будет нужен лишь браузер и доступ в Интернет. При этом взаимодействовать с торговой системой пользователь сможет на своем родном языке – будь то английский, польский, немецкий, китайский или арабский. Ожидаем, что это сделает биржевую площадку более привлекательной для компаний-нерезидентов, которые хотели бы использовать биржевой механизм для работы на белорусском рынке», – сообщил Андрей Новиков.
Создание новой торговой системы предусмотрено стратегией развития БУТБ до 2025 г. и является частью комплекса мероприятий, направленных на дальнейшую автоматизацию биржевых бизнес-процессов и повышение уровня клиентского сервиса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2020
Курсы в банках
на 07.07.2020
Конвертация в банках
на 07.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте