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ЭКОНОМИКА РБ


ОБОРОТ КОМПАНИИ BOSCH В БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛ €89 МЛН ЕВРО


17:46 07.07.2020

Оборот компании Bosch в Беларуси, ведущего мирового поставщика технологий и услуг, по итогам 2019 года составил €89 млн. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе компании.

Bosch продолжает удерживать лидирующие позиции на белорусском рынке в сфере поставок и продаж автомобильного оборудования и запчастей, в частности, фильтров, тормозных систем, стеклоочистителей, а также диагностического оборудования для СТО, бытовой техники и электроники, нагревательных и отопительных систем. На территории страны действует сервисный центр Bosch по обслуживанию и ремонту электроинструментов.

В текущем году Bosch в Беларуси публикует слабый прогноз из-за всемирной пандемии коронавируса.

«Несмотря на то, что в сложившейся ситуации мы ожидаем непростого года и в Беларуси, компания по-прежнему сфокусирована на местном рынке и его долгосрочном потенциале», - сказал Андрей Пацкевич, представитель группы компаний Bosch в Беларуси.

В 2019 году при участии Bosch в Беларуси были реализованы несколько успешных проектов по внедрению передовых технологий в сфере нагревательных и отопительных систем: в частности, для ОАО «Волковысский мясокомбинат» и ООО «Санта Ритейл». Кроме того, оборудование Bosch применялись при реализации проекта первого в Беларуси дома с системой поквартирного отопления (он был построен в Барановичах с использованием электрокотлов Bosch Heat Tronic 3500), а также при возведении жилой усадебной застройки по ул. Зацень в Минске (с использованием высокоэффективных современных конденсационных котлов Condens 7000).

В рамках работы направления решения для мобильности на базе сети Бош Авто Сервис в 2019 году был реализован масштабный образовательный проект с профильными белорусскими вузами по проведению Дней открытых дверей для студентов технических специальностей. Кроме того, в июле 2019 года прошла совместная благотворительная акция Бош Авто Сервис и Белорусского детского фонда «Больш Дабрыні» в помощь Республиканскому научно-практическому центру детской хирургии.

Численность сотрудников компании Bosch в Беларуси составляет 45 человек по данным на 31 декабря 2019 года.
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