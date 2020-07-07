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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕН РЯД НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД
17:31 07.07.2020
Прокуроры городов и районов Витебской области в ходе проверки соблюдения законодательства об охране и использовании вод, о питьевом водоснабжении установили нарушения, в том числе в части охраны источников питьевого водоснабжения населения.
Выяснилось, что не на все источники питьевого водоснабжения в установленном порядке разработаны и утверждены зоны санитарной охраны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, нередко ограждение первого пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения находилось в ненадлежащем состоянии. Иногда оно вовсе не было организовано либо представляло собой конструкцию, которая не исключала проникновение на территорию источника посторонних лиц и животных.
В соответствии со ст.26 Закона конструкция ограждения первого пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения централизованных систем должна исключать проникновение посторонних лиц и животных. Пребывание посторонних лиц на такой территории не допускается. Границы первого пояса обозначаются предупредительными наземными знаками и буями.
В ходе проверки прокуроры вскрыли неединичные факты свободного доступа к источнику питьевого водоснабжения, когда павильоны водозаборных скважин не были закрыты на замок. В некоторых из них присутствовали мусор и посторонние предметы. Не всегда границы первого пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения были обозначены предупредительными наземными знаками.
Приведенные недостатки характерны для Докшицкого, Лиозненского, Миорского, Полоцкого, Поставского, Россонского, Шумилинского и других районов, а также подземных источников питьевого водоснабжения, принадлежащих УП «Витебскоблводоканал» и иным организациям.
Такое положение дел не способствует должным образом охране источников питьевого водоснабжения и подземных вод от загрязнения и засорения, может негативно сказаться на качестве используемой населением питьевой воды.
По-прежнему не исключены проблемы при соблюдении режима хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов.
Так, многие объекты животноводства, расположенные в таких местах, не оборудованы устройствами и сооружениями, которые бы препятствовали загрязнению водных ресурсов.
Кроме того, сельскохозяйственные организации не всегда своевременно и в полном объеме вывозят органику с территорий ферм и комплексов. Это может повлечь попадание стоков на прилегающую местность, создать реальную угрозу загрязнения земли и водных объектов в Верхнедвинском, Дубровенском, Лиозненском, Оршанском, Полоцком, Сенненском и иных районах.
По результатам проверок органы прокуратуры Витебской области внесли руководителям организаций и территориальные исполкомы более 30 представлений и предписаний, исполнение которых взяли на контроль.
Согласно ст.1 Закона от 24 июня 1999 года «О питьевом водоснабжении» зона санитарной охраны – территория и (или) акватория, в границах которых устанавливается особый режим хозяйственной или иной деятельности в целях охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения, засорения, а водопроводных сооружений – от повреждения.
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