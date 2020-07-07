Минск перенаселять нельзя. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время встречи с «активом Минска».

"Особое внимание нам надо обратить в целом на город. Он должен быть образцом для жизни во всех отношениях. Пока общегородская очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывает почти 200 тыс. семей", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Наряду с этим он констатировал, что поставлена задача не допустить превышения населения в городе более 2 млн человек, чтобы не повторить негативный опыт крупных городов, где большая концентрация населения.

"Будем развивать города-спутники, но в Минске надо сокращать строительство", - подчеркнул Лукашенко.