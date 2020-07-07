|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО: БУДЕМ РАЗВИВАТЬ ГОРОДА-СПУТНИКИ, НО В МИНСКЕ НАДО СОКРАЩАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
17:08 07.07.2020
Минск перенаселять нельзя. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время встречи с «активом Минска».
"Особое внимание нам надо обратить в целом на город. Он должен быть образцом для жизни во всех отношениях. Пока общегородская очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывает почти 200 тыс. семей", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Наряду с этим он констатировал, что поставлена задача не допустить превышения населения в городе более 2 млн человек, чтобы не повторить негативный опыт крупных городов, где большая концентрация населения.
"Будем развивать города-спутники, но в Минске надо сокращать строительство", - подчеркнул Лукашенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2020
Курсы в банках
на 07.07.2020
Конвертация в банках
на 07.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте