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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ ОБНОВИЛ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ WI-FI»
16:44 07.07.2020
Компания «Белтелеком» предлагает обновленные тарифные планы «Базовый+» и «Базовый лайт+» для услуги «Предоставление в пользование сети Wi-Fi».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь скорость в интернете на каждой точке будет выше в 2 раза: увеличится с 2 Мбит/с до 4 Мбит/с без изменения стоимости.
При необходимости повышения скорости на отдельных точках клиенту предоставляется дополнительная полоса пропускания в соответствии с действующими тарифами за каждый последующий 1 Мбит/с на каждую точку доступа.
Белтелеком также вводит новый тарифный план Free Wi-Fi - типовое решение для малого и среднего бизнеса. Тарифный план имеет следующие особенности: отдельный портал с фиксированным стандартным оформлением; наименования точек доступа по сферам деятельности («Free Wi-Fi магазин», «Free Wi-Fi отель», «Free Wi-Fi АЗС» и т.п.); стандартные настройки для доступа пользователей в интернет: ограничение бесплатного доступа для гостей заказчика по времени (2 часа в сутки) и скорости (4 Мбит/c); подключение и смена тарифного плана производятся только в сервисных центрах РУП «Белтелеком».
Стоимость тарифного плана Free Wi-Fi - 25 рублей за точку доступа (без НДС).
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