Компания «Белтелеком» предлагает обновленные тарифные планы «Базовый+» и «Базовый лайт+» для услуги «Предоставление в пользование сети Wi-Fi».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь скорость в интернете на каждой точке будет выше в 2 раза: увеличится с 2 Мбит/с до 4 Мбит/с без изменения стоимости.

При необходимости повышения скорости на отдельных точках клиенту предоставляется дополнительная полоса пропускания в соответствии с действующими тарифами за каждый последующий 1 Мбит/с на каждую точку доступа.

Белтелеком также вводит новый тарифный план Free Wi-Fi - типовое решение для малого и среднего бизнеса. Тарифный план имеет следующие особенности: отдельный портал с фиксированным стандартным оформлением; наименования точек доступа по сферам деятельности («Free Wi-Fi магазин», «Free Wi-Fi отель», «Free Wi-Fi АЗС» и т.п.); стандартные настройки для доступа пользователей в интернет: ограничение бесплатного доступа для гостей заказчика по времени (2 часа в сутки) и скорости (4 Мбит/c); подключение и смена тарифного плана производятся только в сервисных центрах РУП «Белтелеком».

Стоимость тарифного плана Free Wi-Fi - 25 рублей за точку доступа (без НДС).