ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТЕЛЕКОМ ОБНОВИЛ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ WI-FI»


16:44 07.07.2020

Компания «Белтелеком» предлагает обновленные тарифные планы «Базовый+» и «Базовый лайт+» для услуги «Предоставление в пользование сети Wi-Fi».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь скорость в интернете на каждой точке будет выше в 2 раза: увеличится с 2 Мбит/с до 4 Мбит/с без изменения стоимости.

При необходимости повышения скорости на отдельных точках клиенту предоставляется дополнительная полоса пропускания в соответствии с действующими тарифами за каждый последующий 1 Мбит/с на каждую точку доступа.

Белтелеком также вводит новый тарифный план Free Wi-Fi - типовое решение для малого и среднего бизнеса. Тарифный план имеет следующие особенности: отдельный портал с фиксированным стандартным оформлением; наименования точек доступа по сферам деятельности («Free Wi-Fi магазин», «Free Wi-Fi отель», «Free Wi-Fi АЗС» и т.п.); стандартные настройки для доступа пользователей в интернет: ограничение бесплатного доступа для гостей заказчика по времени (2 часа в сутки) и скорости (4 Мбит/c); подключение и смена тарифного плана производятся только в сервисных центрах РУП «Белтелеком».

Стоимость тарифного плана Free Wi-Fi - 25 рублей за точку доступа (без НДС).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2020
валюта курс
EUR 2.7572
USD 2.4440
RUB 3.3882
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7572 +0.0079
USD 2.4440 +0.0108
RUB 3.3882 -0.0135
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7540 2.7590
USD 2.4370 2.4420
RUB 3.3950 3.4070
подробнее

Конвертация в банках
на 07.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1310
EUR/RUB 81.0000 81.2500
USD/RUB 71.7000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте