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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ОРИЕНТИРУЕТ НА БОЛЕЕ ОПЕРАТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
16:31 07.07.2020
Александр Лукашенко ориентирует на более оперативное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Ориентиры он обозначил 7 июля во время встречи с «активом Минска».
По его словам, Минск объективно задает тон по многим современным направлениям. Например, создан и работает Парк высоких технологий, который за прошлый год обеспечил экспорт услуг более чем в $2 млрд. В нем работают свыше 800 компаний-резидентов, в которых трудятся несколько десятков тысяч человек.
"А это все минчане, которые кормят свои семьи и, как вы знаете, кормят неплохо", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Но "цифру" надо быстрее внедрять у нас в экономике, социальной сфере. Мы же IT-страну решили построить. И где это делать прежде всего, как не в Минске? Новые информационные технологии - это умный город, услуги, общественная безопасность. Без этого город остановится в развитии. При этом непреложное требование: все должно быть удобным и комфортным для людей", - подчеркнул он.
Одновременно Лукашенко предупредил, что IT - это хорошо, но во многих сферах технологии пока не способны в полной мере заменить человека, и этим направлениям также надо уделять внимание.
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