Александр Лукашенко ориентирует на более оперативное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Ориентиры он обозначил 7 июля во время встречи с «активом Минска».

По его словам, Минск объективно задает тон по многим современным направлениям. Например, создан и работает Парк высоких технологий, который за прошлый год обеспечил экспорт услуг более чем в $2 млрд. В нем работают свыше 800 компаний-резидентов, в которых трудятся несколько десятков тысяч человек.

"А это все минчане, которые кормят свои семьи и, как вы знаете, кормят неплохо", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Но "цифру" надо быстрее внедрять у нас в экономике, социальной сфере. Мы же IT-страну решили построить. И где это делать прежде всего, как не в Минске? Новые информационные технологии - это умный город, услуги, общественная безопасность. Без этого город остановится в развитии. При этом непреложное требование: все должно быть удобным и комфортным для людей", - подчеркнул он.

Одновременно Лукашенко предупредил, что IT - это хорошо, но во многих сферах технологии пока не способны в полной мере заменить человека, и этим направлениям также надо уделять внимание.