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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «ПЕРВОМАЙСКАЯ» С 8 ИЮЛЯ ЗАКРОЮТ
16:19 07.07.2020
С 8 июля полностью закроют выход № 2-3 станции метро «Первомайская».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе метрополитена, в связи с ремонтными работами выход будет закрыт по 22 июля.
Метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства.
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