ЭКОНОМИКА РБ

ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «ПЕРВОМАЙСКАЯ» С 8 ИЮЛЯ ЗАКРОЮТ

16:19 07.07.2020 С 8 июля полностью закроют выход № 2-3 станции метро «Первомайская». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе метрополитена, в связи с ремонтными работами выход будет закрыт по 22 июля. Метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства.