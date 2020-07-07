В Гродненской области с 2005 по 2019 годы на 8 предприятиях внедрены тепловые насосные установки. Об этом сообщил старший инспектор производственно-технического отдела Гродненского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Алиция Ярмусик.

По его словам, Лидский хлебозавод ОАО «Гроднохлебпром» в 2010 году одним из первых в хлебопекарной отрасли внедрил в технологический процесс производства заварных хлебов тепловой насос. С внедрением в заквасочном отделении теплового насоса решена проблема охлаждения заварок. При этом тепловая энергия используется для нагрева технологической воды. Внедрение теплового насоса на предприятии позволило сэкономить в год 282 Гкал тепловой энергии. Срок окупаемости составил 2,5 года.

В рамках реализации проекта «Реконструкция системы канализации бассейна канализования КНС-4 в Гродно» на ГУКПП «Гродноводоканал» в 2017 году для целей теплоснабжения канализационной станции была применена инновационная технология на основе теплового насоса с использованием температуры сточных вод. Применен тепловой насос NIBE F1245 (Швеция) номинальной тепловой мощностью 12 кВт со встроенным баком для горячей воды и теплообменником FERCHERFB-2/S-2-2 (Австрия) мощностью 8 кВт.

Применение теплового насоса позволило отказаться от строительства теплотрассы протяженностью порядка 500 метров и сэкономить за год более 80 Гкал за счет исключения тепловых потерь. Стоимость оборудования – 21 777 руб. Срок окупаемости – 3 года. Годовой экономический эффект составляет более 7600 руб. в год.

В филиале «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» в 2007 году введены в эксплуатацию электрические парокомпрессионные тепловые насосы. Оборудование поставлено ЗАО «ГЕА Климатехник». Тепловая мощность установленного оборудования (трех тепловых насосов) составляет 3,2 Гкал/час. С помощью этого оборудования низкопотенциальное тепло речной фильтрованной воды (параметры 8/13ºС) трансформируется в высокопотенциальную тепловую энергию для подогрева обратной сетевой воды до 60оС, которая используется для нужд отопления и горячего водоснабжения. Также использование тепловых насосов позволило сократить количество стоков (ранее фильтрованная вода из-за высокой температуры сливалась в канализацию). Окупаемость проекта установки тепловых насосов составила 2 года. Годовой экономический эффект составил 1140 т у.т.

В филиале «Санаторий «Энергетик» РУП «Гродноэнерго» тепло вентиляционных выбросов физкультурно-оздоровительного комплекса утилизируется тепловым насосом ТHERMACIAT LGP-350 (Франция), мощностью 114 кВт, установленным в декабре 2005 г. Тепловая энергия используется для подогрева горячей воды в бассейне. Годовая выработка тепловой энергии составляет порядка 270 Гкал.

В филиалах «Гродненские электрические сети» и «Лидские электрические сети» была проведена работа по использованию тепловой энергии трансформаторного масла системы охлаждения автотрансформаторов 330 кВ на нужды отопления производственных помещений подстанций. Так, в октябре 2006 года на ПС-330 кВ «Гродно» была введена в эксплуатацию система утилизации тепла от автотрасформатора №2 тепловым насосом GEA GWC 020CC1 (Германия), мощностью 65 кВт, для отопления зданий общеподстанционных пунктов управления (далее – ОПУ). В октябре 2011 года аналогичная система начала отапливать ОПУ ПС-330 кВ «Гродно-Южная» (тепловой насос WRH – 142R-407S производства Италии, мощностью 42 кВт). А в декабре 2011 года на ПС-330 кВ «Гродно» запущена система утилизации тепла от автотрансформатора №3 для отопления зданий проходной, мастерской и вспомогательного оборудования. Суммарная годовая выработка тепловой энергии составляет порядка 260 Гкал.

В декабре 2005 года на ПС 330 «Лида» была внедрена система утилизации тепла от автотрансформатора №1 тепловым насосом GWH 016 BCR407C (Германия), мощностью 65 кВт, для обогрева здания ОПУ. Годовая выработка тепловой энергии составляет около 40 Гкал.

По тепловым насосам, внедренным РУП «Гродноэнерго», срок окупаемости составил от 3 до 6 лет.

Данные реализованные проекты в Гродненской области за период эксплуатации с 2005 года отражают как экономическую эффективность, так и надежность применяемых технологий с использованием тепловых насосов.