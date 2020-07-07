ЭКОНОМИКА РБ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «А-КЛИНИКА В МОГИЛЕВЕ» ОТКРОЕТСЯ 8 ИЮЛЯ

15:58 07.07.2020 Торжественное открытие медицинского центра «А-Клиника» состоится 8 июля в Могилеве (переулок Комиссариатский, 29/1). Об этом сообщил представитель инвестора, реализующего проект. Как пишут «Могилевские ведомости», в рамках открытия, которое начнется в 18.00, у посетителей будет возможность ознакомиться с новейшими методами исследований МРТ, УЗИ, передовыми методами терапии.