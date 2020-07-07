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ЭКОНОМИКА РБ
В ПОНИМАНИИ ЛУКАШЕНКО РЕФОРМА В БЕЛАРУСИ - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОГО, ЧТО ЕСТЬ
15:07 07.07.2020
В Беларуси реформа может быть только в одном направлении - как совершенствование того, что есть. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время встречи с «активом Минска».
"Задачи очень непростые. И реформами эти задачи не решишь. Поскольку много говорят о "пераменах", реформах, я должен сказать, как я понимаю эти реформы и как мы шли по жизни, реформируясь: в Беларуси реформа может быть только в одном направлении - как совершенствование того, что у нас есть", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По его словам, для этого в стране есть соответствующие компетенции и школы.
"У нас большие задачи, задачи огромной важности, которые мы должны решить. И реформа - это то будем совершенствовать, расширять и углублять, что мы умеем делать. Создавая новые производства. Реформы и еще раз реформы, но как совершенствование того, что у нас есть. Будь то образование, здравоохранение, промышленность или сельское хозяйство", - сказал Лукашенко.
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