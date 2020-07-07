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ЭКОНОМИКА РБ
БУХГАЛТЕР ДРСУ ЗАВЫШАЛА ЗАРПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ: ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛИШИЛОСЬ БОЛЕЕ 360 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
14:44 07.07.2020
Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Брестчины проверили расходование бюджетных средств на развитие и содержание автодорог в Ляховичском районе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в УИОС МВД, выяснилось, главный бухгалтер местного дорожного ремонтно-строительного управления причастна к хищению финансов, выделенных в рамках госпрограммы.
«В течение восьми лет 55-летняя подозреваемая, пользуясь своим должностным положением, завышала зарплаты работникам предприятия. Она фальсифицировала суммы в платежных поручениях и списках на перечисление денег, документы подписывались руководством управления и направлялись в различные банки. В итоге женщина получала на свои счета зарплаты, премии и отпускные, значительно превышающие установленный к выдаче размер», – рассказали в УБЭП УВД Брестского облисполкома.
В результате финансовых махинаций бухгалтер завладела свыше 360 тысячами «лишних» рублей. Ее действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
Подозреваемая частично возместила ущерб.
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