Полностью завершены строительно-монтажные работы по модернизации локально-вычислительных сетей в рамках проекта международной технической помощи «Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, оборудование настроено и введено в эксплуатацию.

Проект реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 Европейского инструмента соседства. Ведущим бенефициаром выступает Гродненская региональная таможня.

В рамках модернизации локально-вычислительных сетей установлено новейшее серверное оборудование и сетевые хранилища, произведена укладка оптоволоконного кабеля, заменена компьютерная техника и оргтехника. Всего закуплено 4 сервера и порядка 330 единиц оборудования, такого как стационарные компьютеры, ноутбуки, IP-телефоны, коммутаторы, принтеры, источники бесперебойного питания.

Данные новшества позволят увеличить эффективность проведения операций таможенного контроля, окажут положительное влияние на обеспечение безопасности на границе.

Использование модернизированных локально-вычислительных сетей будет способствовать усилению безопасности хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу, обеспечению бесперебойной деятельности в пунктах пропуска в случае проведения ремонтных работ либо возникновения аварийных ситуаций в сетях электроснабжения.

Общий финансовый вклад Европейского союза в проект «Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» (PBU1/0683/16) составляет порядка 1 млн евро.