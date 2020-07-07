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ЭКОНОМИКА РБ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА «БРУЗГИ» И «БЕРЕСТОВИЦА» ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
14:23 07.07.2020
Полностью завершены строительно-монтажные работы по модернизации локально-вычислительных сетей в рамках проекта международной технической помощи «Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, оборудование настроено и введено в эксплуатацию.
Проект реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 Европейского инструмента соседства. Ведущим бенефициаром выступает Гродненская региональная таможня.
В рамках модернизации локально-вычислительных сетей установлено новейшее серверное оборудование и сетевые хранилища, произведена укладка оптоволоконного кабеля, заменена компьютерная техника и оргтехника. Всего закуплено 4 сервера и порядка 330 единиц оборудования, такого как стационарные компьютеры, ноутбуки, IP-телефоны, коммутаторы, принтеры, источники бесперебойного питания.
Данные новшества позволят увеличить эффективность проведения операций таможенного контроля, окажут положительное влияние на обеспечение безопасности на границе.
Использование модернизированных локально-вычислительных сетей будет способствовать усилению безопасности хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу, обеспечению бесперебойной деятельности в пунктах пропуска в случае проведения ремонтных работ либо возникновения аварийных ситуаций в сетях электроснабжения.
Общий финансовый вклад Европейского союза в проект «Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» (PBU1/0683/16) составляет порядка 1 млн евро.
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