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ЭКОНОМИКА РБ
В 2020-2024 ГОДАХ В МИНСКЕ ПОСТРОЯТ 4 ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ РЯДА ВУЗОВ
13:37 07.07.2020
Сотрудники Александр Лукашенко 2 июля 2020 года подписал распоряжение № 121рп о строительстве общежитий для ряда вузов в 2020-2024 гг.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, будут построены следующие общежития:
на 1030 мест для Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (530 мест) и Белорусского государственного медицинского университета (500 мест);
на 1030 мест для Белорусского национального технического университета;
на 1030 мест для Белорусского государственного технологического университета;
на 700 мест для Белорусского государственного университета физической культуры.
Кроме того, на 2021-2024 гг. запланировано строительство объекта «Учебный корпус практико-ориентированного обучения» на 1000 мест УО «Белорусский государственный медицинский университет».
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