ЭКОНОМИКА РБ

В 2020-2024 ГОДАХ В МИНСКЕ ПОСТРОЯТ 4 ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ РЯДА ВУЗОВ

13:37 07.07.2020 Сотрудники Александр Лукашенко 2 июля 2020 года подписал распоряжение № 121рп о строительстве общежитий для ряда вузов в 2020-2024 гг. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, будут построены следующие общежития: на 1030 мест для Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (530 мест) и Белорусского государственного медицинского университета (500 мест); на 1030 мест для Белорусского национального технического университета; на 1030 мест для Белорусского государственного технологического университета; на 700 мест для Белорусского государственного университета физической культуры. Кроме того, на 2021-2024 гг. запланировано строительство объекта «Учебный корпус практико-ориентированного обучения» на 1000 мест УО «Белорусский государственный медицинский университет».