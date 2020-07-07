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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 7,1%


13:22 07.07.2020

Страховые организации республики собрали за январь-май 2020 года 619,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за пять месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7,1%.

По добровольным видам страхования за январь-май 2020 года страховые взносы составили 397,0 млн рублей, что на 34,2 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-май 2020 года – 222,9 млн рублей, что на 6,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 64,0% (за январь-май 2019 года – 62,7%).

За январь-май 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 319,2 млн рублей, что на 39,9 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-май 2020 года составил 51,5% (за январь- май 2019 года – 48,2%).

За январь-май 2020 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 58,2 млн рублей (за январь- май 2019 года – 62,4 млн рублей), из них 30,9 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 27,3 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-май 2019 года – 35,9 млн рублей и 26,5 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 июня 2020 года составила 8871 человек (на 1 июня 2019 года – 8745 человек).
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