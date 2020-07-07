Александр Лукашенко назвал переход на электромобили одной из основных задач будущей пятилетки. Заявление прозвучало 7 июля во время встречи с «активом Минска».

"Одна из основных задач, которую мы решим в будущей пятилетке, - это переход на электромобили, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать".