ЭКОНОМИКА РБ

БУТБ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛА ДЕЙСТВИЕ ЦЕНОВОГО КОРИДОРА ПРИ ЭКСПОРТЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

12:11 07.07.2020 ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) временно приостановило действие ценового коридора при экспорте пиломатериалов. «C 24 июня 2020 г. временно приостанавливается действие установленного распоряжением ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 18 марта 2020 г. №45. единого ценового коридора с фиксированной нижней границей на отдельные виды пиломатериалов и заготовок деревянных, реализуемых на экспортных биржевых торгах в III квартале 2020 года», - говорится в сообщении БУТБ.