Цены на продукты, входящие в продуктовую корзину семьи из четырех человек, используемую при расчете бюджета прожиточного минимума в Беларуси, подорожали за неделю, с 29 июня по 5 июля 2020 года, на 1,68% до 136,03 рубля. Такая информация опубликована на сайте Ковидономика Беларуси.

На 29 июня стоимость такой продуктовой корзины на одного человека в месяц составляла 133,78 рубля.

При этом стоимость корзины 5 июля выше на 9,83% стоимости корзины 7 апреля, когда трекинг цен был начат.

C 29 июня по 5 июля существенно подорожали только морковь и картофель. Вместе с тем цены на многие продукты снижались, как например на крупы (манную, овсяную и перловую), овощи и фрукты, масла (растительное и животное), на некоторые молочные продукты (сметану и сыр), рыбу, птицу и чай.

Цены мониторятся на сайте с услугой доставки. В продуктовую корзину входят 42 группы товаров (подробнее можно увидеть на графике), для каждой группы выбирается самая дешевая альтернатива. Иногда цена изменяется в связи с заменой товара в группе.

Индекс цен на продукты не является отражением инфляции. Во-первых, при расчете инфляции (индекса потребительских цен) учитывается более широкий набор продуктов. Во-вторых, кроме продуктов туда входят непродовольственные товары и услуги. Кроме того, экономический шок, вызванный COVID-19, может серьезно изменять структуру спроса, а значит цены на разные группы товаров могут двигаться разнонаправлено. Цены также могут расти в первую очередь в онлайн-ритейле.

Однако поскольку в качестве набора продуктов выбрана корзина для расчета бюджета прожиточного минимума, а продукты занимают значительную часть расходов для людей с невысоким уровнем доходов, динамика цен на продуктовую корзину хорошо отражает изменение цен для наиболее уязвимых слоев населения.