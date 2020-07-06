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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЯЮЩИЕ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 10,6%
10:33 07.07.2020
На 1 июня 2020 года поступления в бюджет от плательщиков Витебской области, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 42,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, это больше на 4,1 млн рублей по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Темп роста в действующих ценах составил 110,6%.
За январь-май 2020 года упрощенную систему налогообложения применили 20007 плательщиков, что на 1649 плательщиков больше чем за аналогичный период прошлого года, из них количество организаций - 5729 и индивидуальных предпринимателей - 14278.
Доля применяющих упрощенный порядок налогообложения организаций в общем количестве организаций составляет 32,9%. Доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве – 61,6%.
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