На 1 июня 2020 года поступления в бюджет от плательщиков Витебской области, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 42,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, это больше на 4,1 млн рублей по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Темп роста в действующих ценах составил 110,6%.

За январь-май 2020 года упрощенную систему налогообложения применили 20007 плательщиков, что на 1649 плательщиков больше чем за аналогичный период прошлого года, из них количество организаций - 5729 и индивидуальных предпринимателей - 14278.

Доля применяющих упрощенный порядок налогообложения организаций в общем количестве организаций составляет 32,9%. Доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве – 61,6%.