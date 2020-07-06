С 13 июля планируется начать обучение безработных граждан профессии «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений», пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в отделе обучения граждан управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, таким специалистам поручают текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, вентиляции и другого оборудования с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ, а также осмотр, монтаж, текущий ремонт электрических систем и электрооборудования, снятие показаний групповых приборов учета расхода воды, тепла и электрической энергии.

Обучение будет осуществляться в филиале «Индустриально-педагогический колледж» учреждения образования «РИПО» (ул. Матусевича, 24). Срок обучения — 3 месяца. Приобрести востребованную профессию и гарантированное место работы могут граждане столицы, зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной защите. В период обучения им выплачивают стипендию, а также оказывают материальную помощь в соответствии с законодательством.