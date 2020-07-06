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ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ИЮНь ВЫРОСЛИ НА 11,6%
09:49 07.07.2020
Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2020 года, по предварительным данным, составили 8795,7 млн долларов США (в эквиваленте).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за июнь 2020 года золотовалютные резервы выросли на 916,4 млн долларов США, или на 11,6%, после снижения в мае на 3,7 млн долларов США (на 0,05 процентных пункта).
Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения Министерством финансов еврооблигаций. Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота.
В июне 2020 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 287 млн долларов США.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов США.
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