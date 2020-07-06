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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 10 ИЮЛЯ ВОЗОБНОВИТ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ЧЕРНОГОРИЮ
09:35 07.07.2020
Национальный авиаперевозчик «Белавиа» с 10 июля возобновит чартерные рейсы в Черногорию.
Как сообщает авиакомпания, вылеты из Минска в Тиват будут осуществляться ежедневно.
При этом проходить диагностику на коронавирус перед полетом пассажирам не потребуется.
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