ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 10 ИЮЛЯ ВОЗОБНОВИТ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ЧЕРНОГОРИЮ

09:35 07.07.2020 Национальный авиаперевозчик «Белавиа» с 10 июля возобновит чартерные рейсы в Черногорию. Как сообщает авиакомпания, вылеты из Минска в Тиват будут осуществляться ежедневно. При этом проходить диагностику на коронавирус перед полетом пассажирам не потребуется.