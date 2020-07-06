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ЭКОНОМИКА РБ
СЕГОДНЯ НА БУТБ ПРОЙДУТ ЭКСПОРТНЫЕ ТОРГИ ЛЕСОПРОДУКЦИЕЙ
09:16 07.07.2020
7 июля в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) пройдут очередные экспортные торги лесопродукцией.
Как сообщает БУТБ, помимо пиломатериалов, гранул, изделий оцилиндрованных и кольев хозяйственных, выставлено около 873 тыс. куб. м щепы и 174 тыс. куб. м топливной щепы.
Из них соответственно 165 тыс. куб. м и 40 тыс. куб. м реализуются с возможностью поставки на условиях: DAP ст. Акмяне; DAP ст. Каунас; DAP ст. Клайпеда (Литва); DAP ст. Мангали; DAP ст. Лиепая; DAP ст. Даугавпилс (Латвия).
Номера таких лотов: 278, 305, 355, 358, 403, 467, 468, 530.
Заявки на покупку принимаются 7 июля до 13:30 (контактный телефон +375-17 309-37-64).
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