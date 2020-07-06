Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю, с 29 июня по 6 июля 2020 года, снизился на 0,4 процентных пункта и составил 1394 $/м2.

Как пишет аналитический центр Realt.by, текущее значение является самым низким за последние 30 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0,2 процентных пункта и составляет на данный момент 1323 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает сокращаться и сейчас равен 71 $/м2. Это минимальное значение за 34 недели.

Новые продавцы по-прежнему выходят на рынок с более низкими ценами, но разница сокращается. Средняя цена объектов, которые вышли на рынок на прошлой неделе, была всего на 20 $/м2 ниже, чем у ранее размещенных объявлений. Два месяца назад разрыв составлял без малого 100 $/м2.

Предложение квартир на минувшей неделе сократилось довольно ощутимо. По всей видимости, сказалась сокращенная рабочая неделя. Общее число выставленных на продажу объектов снизилось на 3,1%. Наиболее заметным отток объектов был в сегменте 1-комнатных квартир, которых стало меньше на 4,2%.

Отрицательная ценовая динамика прослеживалась у всех типов квартир. По итогам последнего месяца сильнее всего «просел» средний уровень цен на 1-комнатные квартиры (-0,9 процентных пункта).

Среди районов города преобладало снижение цен в диапазоне от 0,1 до 0,5 процентных пункта. В Советском районе рост цен составил 0,6 процентных пункта, в Центральном — внушительные 3,2%. Такое стремительное повышение обусловлено резким сокращением предложения в районе на минувшей неделе.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке): Брест — 809 $/м2 (-0,2%), Витебск — 630 $/м2 (-0,3%), Гомель — 636 $/м2 (-0,3%), Гродно — 737 $/м2 (+0,3%), Могилев — 648 $/м2 (-0,1%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (+0,4%), Солигорск — 889 $/м2 (+0,7%), Молодечно — 737 $/м2 (-0,8%), Жодино — 733 $/м2 (-0,7%), Слуцк — 582 $/м2 (-0,5%).