Облачный провайдер ActiveCloud соместно с ZTE Corporation анонсировали новый облачный продукт под брендом CloudExpress.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании ActiveCloud, сервис рассчитан на быстрый автоматизированный запуск онлайн-проектов, в том числе интернет-сайтов и мобильных приложений.

В условиях стремительного развития стартап-движения в Беларуси и массового перехода бизнеса в онлайн растет спрос на доступный и безопасный облачный хостинг, размещенный внутри республики.

Облачный сервис будет интересен стартапам и разработчикам, которым необходимо оперативно развернуть свой проект с минимальными затратами. В новом облаке можно самостоятельно разместить мобильные приложения, веб-сайты, «песочницы» для стартап-проектов, среды для разработки и лабораторные среды для учащихся, любые другие идеи, требующие облачных ресурсов.

“При разработке продукта, используя накопленный опыт и понимание трендов и реалий рынка, мы стремились создать простое и доступное облако с идеальным соотношением цена/функциональность. CloudExpress совмещает в себе простоту ценообразования, легкость управления и оптимально подобранную программно-аппаратную составляющую”, - прокомментировал запуск проекта директор по продуктам ActiveCloud Сергей Авраменко.

Клиентам доступны наиболее востребованные конфигурации виртуальных машин, с возможностью их самостоятельного изменения, и образы самых популярных операционных систем. Мы также позаботились о сохранности данных, предоставив снэпшоты и средства бэкапирования.

CloudExpress - это простое и доступное облако, в котором можно быстро и самостоятельно развернуть онлайн-проект, протестировать его, получить обратную связь от пользователей и вывести на рынок.

Проект CloudExpress реализован на базе оборудования компании ZTE, которая является мировым лидером в области информационно-коммуникационных технологий.

Облачный провайдер ActiveCloud работает на рынках России и Беларуси с 2003 года. Компания предлагает комплексные решения по построению IT-инфраструктур в облаке, безопасности, аренде программного обеспечения, хостингу сайтов для любых отраслей бизнеса.