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ЭКОНОМИКА РБ
СНИЖЕНИЯ ПАДЕЖА КРС УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, КРОМЕ КОБРИНСКОГО
17:42 06.07.2020
Снижения падежа крупного рогатого скота (КРС) удалось добиться во всех районах Брестской области, кроме Кобринского. Это показали проведенные органами прокуратуры области проверки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, результаты надзора показали, что в животноводческой отрасли региона остались нерешенные проблемы.
По-прежнему не исключены случаи сокрытия падежа КРС под видом прирезки и его фиктивной реализации сотрудникам в счет заработной платы. В Кобринском районе подобные факты фиксировали ежегодно.
Так, бригадир производственной бригады одного из ОАО в целях сокрытия падежа 30 голов молодняка КРС внес заведомо ложные сведения в официальные документы и оформил выбывших животных как реализованных работникам фермы в счет заработной платы. На самом деле мясо павших животных было частично утилизировано в скотомогильник, а частично передано на корм зверям. В итоге возбуждено уголовное дело о служебном подлоге по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Всего в Брестской области в 2020 году возбуждено 9 уголовных дел по фактам сокрытия падежа скота.
В отдельных организациях АПК ответственные лица пренебрегали требованиями к созданию надлежащих условий содержания животных, поддержанию должного санитарного состояния животноводческих помещений.
Одной из основных причин выбытия КРС названы заболевания органов пищеварения, что связано с использованием низкокачественных кормов. В то же время не все хозяйства принимали меры к сохранности корма.
Не в полном объеме решен вопрос укомплектованности предприятий АПК ветеринарными кадрами, что в ряде случаев не позволило своевременно и качественно организовать лечение больных животных.
В отдельных хозяйствах отступали от санитарно-ветеринарных правил при захоронении и уничтожении трупов животных.
Прокуратура Брестской области внесла представление в Брестский облисполком и исполнение акта надзора взяла на контроль.
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