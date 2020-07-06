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ЭКОНОМИКА РБ


УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» ОПУБЛИКОВАЛО СПИСОК АДРЕСОВ, ПО КОТОРЫМ СДЕЛАЮТ ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ВОДУ


17:30 06.07.2020

УП «Минскводоканал» опубликовало список адресов, по которым сделают перерасчет за воду.

«В связи с произошедшими 24 июня 2020 г. сбоями в системе центрального водоснабжения УП «Минскводоканал», повлекшими невозможность использования с 24 по 27 июня 2020г воды, поступающей из централизованной системы водоснабжения в отдельных районах Минска, … Минским городским исполнительным комитетом 2 июля принято решение, … которое предусматривает освобождение пострадавших потребителей от платы за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказанные населению в июне 2020 г.», - говорится в сообщении предприятия.

В частности, жителям Московского, Фрунзенского, а также части Ленинского, Центрального и Октябрьского районов Минска с совместной зоной влияния водопроводных сетей поверхностных источников водоснабжения, в июле 2020 года начисление платы за услуги водоснабжения и водоотведения за июнь 2020 года производиться не будет.

Перечень домов потребителей, пострадавших в связи со сбоями в системе центрального водоснабжения, будет направлен УП «Минскводоканал» в адрес организаций, осуществляющих учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением в течение трех рабочих дней после принятия решения (до 8 июля 2020 г.).

В данный перечень включены: многоквартирные жилые дома, общежития и дома частного сектора, расположенные в вышеуказанных районах города Минска.

Порядок расчета за оказанные в июне 2020 года услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) будет отражен в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, которые потребители получат в июле 2020 года.

В квитанциях за ЖКУ будут отражены объемы услуг: холодного водоснабжения, водоотведения, согласно показаниям приборов учета расхода воды, переданным населением. При этом в графе «Сумма перерасчета» суммы начислений по указанным услугам будут обнулены. В графе «Итого сумма» по услугам за холодное водоснабжение и водоотведение будет отражено в размере 0,00 рублей.
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