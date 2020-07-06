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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛКОММУНМАШ ПОСТАВИТ 35 МАШИНОКОМПЛЕКТОВ В МОЛДОВУ
17:20 06.07.2020
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (BKM Holding) и дирекция городского электрического транспорта Кишинева заключили договор на поставку до конца 2020 года 35 единиц машинокомплектов для сборки троллейбусов в Кишиневе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, договором предусмотрена поставка 30 машинокомплектов троллейбусов модели 321, а также 5 машинокомплектов для сборки сочлененных троллейбусов модели 43303.
При этом поставка машинокомплектов сочлененных троллейбусов нового поколения модели 43303 в рамках сотрудничества BKM Holding и Дирекции городского электрического транспорта Кишинева будет осуществляться впервые.
Согласно договору, первая поставка запланирована на август 2020.
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