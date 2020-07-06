Сотрудники столичного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями совместно с прокуратурой Октябрьского района выявили факт крупного хищения бюджетных денежных средств работником одного из образовательных учреждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОИОС ГУВД Мингорисполкома, хитрую схему придумала заведующая одного из столичных детских садов. По документам 54-летняя минчанка брала на работу людей и выплачивала им зарплату. Однако на самом деле должности никто не занимал, а денежные средства подозреваемая присваивала себе.

Первую «мертвую душу» заведующая оформила еще в декабре 2014 года. Все пять лет в образовательном учреждении числился дворник, которого никто не видел. С 2017 года детский сад обзавелся еще одним техническим работником – калькулятором. Однако и этого работника также в действительности не было.

Установлено, что заработную плату фиктивных сотрудников женщина присваивала себе. Всего минчанкой было похищено порядка 22280 рублей, что в соответствии с законодательством является крупным размером ущерба.

Прокуратурой Октябрьского района Минска возбуждено уголовное дело.