ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАЗРАБОТАННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ГОССТАНДАРТЫ НА СПА-УСЛУГИ МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ В МАРТ ДО 1 АВГУСТА


16:20 06.07.2020

Разработаны проекты изменений в государственные стандарты на СПА-услуги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, предложение о разработке изменений в СТБ 2412-2015 «Услуги бытовые. СПА-услуги. Термины и определения» и СТБ 2438-2016 «Услуги бытовые. СПА-услуги. Общие требования» поступило от Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Проведение данных работ было связано с необходимостью приведения указанных стандартов в соответствие с постановлением Совета министров от 25 мая 2020 г. № 307 «О перечне процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность», утверждающим перечень лицензируемых процедур (исследований, манипуляций).

Кроме того, постановлением Совета министров от 3 июня 2020 г. № 329 внесены изменения в Правила бытового обслуживания потребителей. В частности, они дополнены терминами (СПА-меню, СПА-объект, СПА-программа и СПА-услуга) и особенностями оказания СПА-услуг.

С проектами можно ознакомиться на сайте stb.by. Предложения и замечания по ним можно направлять в МАРТ до 1 августа 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2020
валюта курс
EUR 2.7311
USD 2.4214
RUB 3.4359
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7493 +0.0182
USD 2.4332 +0.0118
RUB 3.4017 -0.0342
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7580 2.7600
USD 2.4390 2.4440
RUB 3.3900 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 06.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1320
EUR/RUB 81.3000 81.6000
USD/RUB 71.8500 71.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте