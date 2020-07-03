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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАЗРАБОТАННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ГОССТАНДАРТЫ НА СПА-УСЛУГИ МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ В МАРТ ДО 1 АВГУСТА
16:20 06.07.2020
Разработаны проекты изменений в государственные стандарты на СПА-услуги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, предложение о разработке изменений в СТБ 2412-2015 «Услуги бытовые. СПА-услуги. Термины и определения» и СТБ 2438-2016 «Услуги бытовые. СПА-услуги. Общие требования» поступило от Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Проведение данных работ было связано с необходимостью приведения указанных стандартов в соответствие с постановлением Совета министров от 25 мая 2020 г. № 307 «О перечне процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность», утверждающим перечень лицензируемых процедур (исследований, манипуляций).
Кроме того, постановлением Совета министров от 3 июня 2020 г. № 329 внесены изменения в Правила бытового обслуживания потребителей. В частности, они дополнены терминами (СПА-меню, СПА-объект, СПА-программа и СПА-услуга) и особенностями оказания СПА-услуг.
С проектами можно ознакомиться на сайте stb.by. Предложения и замечания по ним можно направлять в МАРТ до 1 августа 2020 г.
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