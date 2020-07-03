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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТСУТСТВУЕТ ДОЛЖНЫЙ УЧЕТ ПУСТУЮЩИХ И ВЕТХИХ ДОМОВ


15:39 06.07.2020

В Витебской области отсутствует должный учет пустующих и ветхих домов. Это показала проведенная органами прокуратуры Витебской области проверка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, работа абсолютного большинства местных исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня в данном направлении носит формальный характер, исполкомы не принимают действенных мер. Не ведется разъяснительная работа среди населения о последствиях бесхозяйственного содержания жилых помещений.

Несмотря на то, что в райисполкомах созданы комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории соответствующей административно-территориальной единицы, их деятельность не соответствует предъявляемым требованиям: не проведены осмотры домовладений; не составлены заключения либо составлены с нарушением законодательства. Персональный состав комиссий требует пересмотра (Чашникский и другие районы).

В ходе изучения материалов по включению пустующих домов в соответствующий реестр установлено, что фактически их выявляют не комиссии, а председатели сельисполкомов, что ведет к необоснованному затягиванию сроков принятия необходимых решений (Верхнедвинский, Поставский районы).

Помимо этого, райисполкомы не обеспечили должным образом ведение реестра пустующих домов в сельской местности, в который сведения о домах помещаются несвоевременно либо не помещаются вовсе (Россонский, Чашникский, Ушачский районы и др.).

Прокуроры выявили ряд случаев, когда райисполкомы не принимали мер по извещению собственников пустующих домов о предстоящем включении их домовладений в реестр. Розыск собственников, длительное время не использующих жилые помещения, не проводился должным образом в Бешенковичском, Толочинском, Россонском и других районах.

Вызывает нарекания и работа по учету, сокращению количества ветхих домов в сельской местности.

К примеру, в реестр пустующих домов, расположенных на территории Иванского сельсовета Чашникского района, включено 8 домов, в реестр ветхих домов – 16. Вместе с тем в ходе обследования территории сельсовета прокуратура Чашникского района выявила значительное количество как пустующих, так и ветхих домов, не включенных в реестры.

Кроме того, исполкомы первичного уровня не обеспечили надлежащий контроль за своевременным и полным исполнением собственниками ветхих домов предписаний о прекращении бесхозяйственного их содержания. При длительном неисполнении предписаний решения о сносе домов либо об обращении в суд с заявлением об их изъятии у собственника не принимались (г.Витебск, Докшицкий и другие районы).

Прокуроры отметили, что отсутствие действенного учета пустующих домов, ненадлежащее ведение реестра и работы по сносу ветхих домов способствуют неэффективному использованию жилого фонда и земельных участков.

По результатам проверок органы прокуратуры Витебской области внесли руководителям местных органов власти и управления 9 представлений, в которых потребовали принять исчерпывающие меры к сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности.
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