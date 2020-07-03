В июле комитет государственного имущества Мингорисполкома организует два аукциона. Потенциальным покупателям вновь предлагают две столичные автогазозаправочные станции (АГЗС) с понижением начальной цены продажи на 50%, а также впервые — капитальное строение в Партизанском районе. Об этом сообщила главный специалист отдела по распоряжению государственным имуществом комитета «Минскгоримущество» Надежда Скварковская.

«Первый аукцион объявлен на 7 июля. Кроме двух АГЗС будем продавать и право заключения договоров аренды земельных участков, необходимых для обслуживания недвижимости. Одна стационарная АГЗС находится в Заводском районе на ул. Уборевича, 109 (общая площадь здания — 39,6 м2, год постройки — 2009-й), другая — в Московском районе на ул. Наполеона Орды, 10 (50,7 м2, 2012 год). В марте и мае уже планировались аукционы (в последний месяц весны — с понижением начальной цены на 20 %), но они не состоялись из-за того, что не было подано заявлений на участие. Сейчас начальная цена снижена на 5 % и составляет 1 млн 287 тыс. 568 рублей 79 копеек и 1 млн 54 тыс. 307 рублей 41 копейка соответственно. Последний день приема заявлений — 6 июля (до 16:00)», - отметила Н. Скварковская, которую цитирует агентство «Минск-Новости».

Еще один аукцион запланирован на 28 июля.

«На торги выставляем новый объект — капитальное строение на ул. Карвата, 88/2 (общая площадь — 27,5 м2, год постройки — 1991-й), с правом заключения договора аренды земельного участка. Здесь начальная цена продажи составляет 12 тыс. 242 рубля 83 копейки. Заявлений на участие в аукционе ждем до 16:00 27 июля», - уточнила Н. Скварковская.

Заявления с прилагаемыми документами принимают по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 (Минск, ул. Герцена, 2а, каб. 2).

Более подробную информацию о предстоящих аукционах можно найти на официальных интернет-порталах Государственного комитета по имуществу и Мингорисполкома.