Компания МТС оснастила SIM-картами и подключила к сети NB-IoT сервис шеринга электросамокатов в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, технологии интернета вещей позволяют в режиме онлайн определять местоположение транспортных средств даже в плотной городской застройке, их состояние, например, уровень заряда батареи, статус поездки или ожидания.

Всего МТС предоставил более 1100 SIM-карт для кикшеринга Eleven, которые встроили в специальный NB-IoT-модуль электросамокатов. Задача устройств — принимать и передавать данные по сети NB-IoT в режиме реального времени.

Пользоваться электросамокатами можно круглосуточно, а после поездки оставить в любом удобном месте. Вся информация о точном местонахождении транспорта с помощью SIM-карт поступает на сервер и отражается в пользовательском приложении.

«От качества мобильной связи напрямую зависят услуги, которые мы предоставляем нашим клиентам. С ее помощью мы в режиме реального времени получаем важные данные — информацию о поломках, уровне заряда батареи, состоянии самокатов и легко определяем их местоположение», - отметил директор по развитию компании Eleven Александр Уельский.

«Технологии интернета вещей позволяют дистанционно собирать, анализировать и управлять данными, таким образом решая конкретные задачи бизнесов, при этом делая комфортнее жизнь пользователей подобных сервисов. Рынок все больше осознает потенциал использования IoT в разных отраслях: сельском хозяйстве, ЖКХ, медицине, машиностроении и других отраслях», — пояснил руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

Особенностью стандарта NB-IoT является энергоэффективность и высокая проникающая способность. Технологию можно использовать в промышленности, системах «умного» дома и города, экологии и торговле, транспорте и логистике, а также во многих других областях.